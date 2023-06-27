Общая мобилизация в Украине продолжается, поэтому повестки продолжают раздавать. Теперь получить ее можно под присмотром бодикамеры.

Военнослужащие Черниговского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки одни из первых в Украине теперь выходят на ежедневные патрулирования с бодикамерами, говорится в сюжете Киев24.

Техника фиксирует все, что происходит во время дежурства и это, по логике, должно предотвратить любые конфликтные ситуации. Перед каждым патрулированием военнослужащие получают инструктаж и бодикамеры.

Их задача – проверять всех вероятных призывников. Встали ли они на военный учет, а если не встали, то почему. Также представители ТЦК выписывают учетные повестки.

Учетная повестка – это еще не прямой призыв в армию, а приглашение в ТЦК стать на учет или уточнить свои данные и пройти медицинскую комиссию.

Во время военного положения и всеобщей мобилизации вручать повестки можно не только по месту проживания, но и в любых общественных местах. Но иногда доходит до серьезных споров, поэтому у представителей ТЦК всегда есть нагрудная камера – видеотехника фиксирует абсолютно все, что происходит во время патрулирования. По завершении записи сдаются и просматриваются.

Видеофиксацию это, в первую очередь, сдерживающий фактор и защита призывников и военнослужащих, объясняют правозащитники.

О том, что идет запись военнослужащие предупреждают, видео хранятся в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки длительное время.

Комментируя такое нововведение, пользователи YouTube советуют начать раздавать повестки чиновникам и депутатам.

«Но им слабо, они только могут народ»,

«Повестка должна быть заранее выписана на конкретное лицо, а не на улице на коленях. С 16 лет мужчины уже состоят на военном учете. А ходить спрашивать или что-то выписывать – не имеют права. У них вообще удостоверений нет. Объявляйте военное положение",

«Это правильно, чего ребята должны умирать, а кто-то сидит в тылу и даже на армию не донатит. Или донатьте на армию или уходите воевать, не надо только отмазок я не служил или не умею. Если есть уважительная причина или кто-то имеет инвалидность, это ясно, но все равно донатьте. Ребята без поддержки не вытащат»,

"Е-мае, придумали себе законы и как хотят, так ими и крутят" , - обсуждают сюжет о новом способе вручения повесток украинцы.

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