На официальной странице «Нафтогаза Украины» в Facebook житель многострадального Херсона задал актуальный вопрос, который волнует сейчас многих украинцев.

«А что делать тем, кто живет в зоне боевых действий? У кого нет работы, как им платить за газ? У нас в Херсоне и сейчас прилет», – сообщил мужчина.

В «Нафтогазе» отреагировали на сообщение жителя Херсона. Так, в "Нафтогазе" сообщили, на что идут деньги, которые платят украинцы за газ и сообщили, почему нужно это делать вовремя.

«Мы понимаем ситуацию в стране, просим потребителей газа вовремя платить, ведь эти средства направляются на восстановление пострадавшей в результате атак врага инфраструктуры. Газовики прилагают титанические усилия, чтобы обеспечить бесперебойную поставку газа», - говорится в сообщении «Нафтогаза».

Добавим, что потребители газа нередко жалуются "Нафтогазу" на "дорисованные" в платежках долги. В свою очередь, «Нафтогаз» советует обращаться с этим вопросом в облгазы.

«Данные подаем им, долги начисляют с воздуха они и их требуют тоже. А как справку на сайте передать они не могут и по долгам также посылают в облгаз. По всем вопросам виноваты не мы, а по долгам звоните вы. Как это может быть?»,

"Лучше бы предоставили возможность откорректировать показатели, а не требовать оплату за не существующие долги", - возмущаются потребители.

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