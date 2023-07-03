Важлива послуга, яка допомогала зекономити сімейний бюджет, стала платною.

Так, із 1 липня проїзд для учнів у громадському транспорті української столиці став платним.

Сплачувати за проїзд учням доведеться до 31 серпня.

Однак можна придбати проїзний квиток зі знижкою 75%:

Зробити це можна через застосунок «Київ Цифровий» або через термінал самообслуговування.

Також на учнівський квиток можна придбати одноразові поїздки, але в цьому випадку «учнівська» знижка не діє.

«Також, відповідно до рішення Київради, з 1 липня до 31 серпня за проїзд у міському громадському транспорті на загальних підставах мають сплачувати курсанти вищих військових навчальних закладів Києва», - йдеться у попередженні КМДА.

Нагадаємо, ціна за проїзд у комунальному транспорті — автобусах, тролейбусах, трамваях та підземці становить 8 гривень.

Додамо, що з сьогоднішнього дня в Києві на Кільцевій дорозі (автошлях Т-10-27) частково обмежать рух транспорту.

Тут розпочинається фінальний етап капітального ремонту – влаштування верхнього шару дорожнього покриття.

Дорожники працюватимуть на ділянці від вул. Територіальної Оборони (колишня вул. Ватутіна) до пл. Одеської.

Обмеження діятимуть до 17 липня.

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