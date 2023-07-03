Так, із 1 липня проїзд для учнів у громадському транспорті української столиці став платним.
Сплачувати за проїзд учням доведеться до 31 серпня.
Однак можна придбати проїзний квиток зі знижкою 75%:
Зробити це можна через застосунок «Київ Цифровий» або через термінал самообслуговування.
Також на учнівський квиток можна придбати одноразові поїздки, але в цьому випадку «учнівська» знижка не діє.
Нова грошова допомога, до українців прийдуть комісії: "Власники житла мають…"
Готують теракт до конкретної дати: експерт розповів, що планують зробити окупанти після евакуації
Полякова серйозно захворіла, з'явилися подробиці: "Я жахливо..."
Наступ ЗСУ на Мелітополь почався, українцям показали три шляхи: "Позитивну динаміку вже видно"
"Нарешті офіцери перестануть штани протирати": у ТЦК почалися заміни, які потішать багатьох українців
«Також, відповідно до рішення Київради, з 1 липня до 31 серпня за проїзд у міському громадському транспорті на загальних підставах мають сплачувати курсанти вищих військових навчальних закладів Києва», - йдеться у попередженні КМДА.
Нагадаємо, ціна за проїзд у комунальному транспорті — автобусах, тролейбусах, трамваях та підземці становить 8 гривень.
Додамо, що з сьогоднішнього дня в Києві на Кільцевій дорозі (автошлях Т-10-27) частково обмежать рух транспорту.
Тут розпочинається фінальний етап капітального ремонту – влаштування верхнього шару дорожнього покриття.
Дорожники працюватимуть на ділянці від вул. Територіальної Оборони (колишня вул. Ватутіна) до пл. Одеської.
Обмеження діятимуть до 17 липня.
Останні новини України:
Скасування готівки в Україні - у Раді зробили важливе пояснення.
Також повідомлялось, що "Нафтогаз" оголосив про зміну, яка торкнеться багатьох клієнтів.
Крім того, Politeka.net писала про виплату грошової допомоги після підриву Каховської ГЕС.