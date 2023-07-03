Так, с 1 июля проезд для учащихся общественного транспорта украинской столицы стал платным.
Платить за проезд учащимся придется до 31 августа.
Однако можно приобрести проездной билет со скидкой 75%:
Сделать это можно через приложение «Киев Цифровой» или через терминал самообслуживания.
Также на учащийся билет можно приобрести одноразовые поездки, но в этом случае «ученическая» скидка не действует.
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«Также, согласно решению Киевсовета, с 1 июля по 31 августа за проезд в городском общественном транспорте на общих основаниях должны платить курсанты высших военных учебных заведений Киева», - говорится в предупреждении КГГА.
Напомним, цена за проезд в коммунальном транспорте — автобусах, троллейбусах, трамваях и подземке составляет 8 гривен.
Добавим, что с сегодняшнего дня в Киеве на Окружной дороге (автодорога Т-10-27) частично ограничат движение транспорта.
Здесь начинается финальный этап капитального ремонта – устройство верхнего слоя дорожного покрытия.
Дорожники будут работать на участке от ул. Территориальная Оборона (бывшая ул. Ватутина) до пл. Одесской.
Ограничения будут действовать до 17 июля.
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