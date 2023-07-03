Пасажиропотік на кордоні України з Польщею збільшився.

Про це, як пише Politeka.net, повідомили в Держприкордонслужбі.

«Рекомендуємо громадянам, які прямують через Польщу транзитом, обирати для перетину кордону пункти пропуску в межах Закарпатської та Чернівецької областей», - закликали українців прикордонники.

Крім того у ДПСУ розкрили причину збільшення пасажиропотоку на українсько-польскому кордоні. З їхніх слів, це пов’язано з початком літнього сезону та канікул.

Згідно з офіційними даними, другого липня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) у обох напрямках перетнули 119 тисяч осіб, а також 21 тисяча транспортних засобів. Ці показники є найвищими з березня 2022 року.

«Найактивніше подорожуючі слідують через кордон з Польщею. Так, за минулу добу його перетнули 75 тисяч осіб! У зв’язку з цим біля пунктів пропуску на українсько-польському кордоні відмічаються накопичення транспорту», - розповіли прикордонники.

Зазначимо, що основним документом, який регламентує порядок перетину державного кордону громадянами України є «Правила перетинання державного кордону громадянами України» затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року №57 (зі змінами).

Додамо, тим часом військовозобов’язані чоловіки не полишають спроб незаконно перетнути державний кордон з Румунією та Молдовою.

Так, впродовж вихідних охоронці кордону припинили 14 випадків незаконного перетину держрубежу та затримали 20 громадян України призовного віку.

Найбільш активними були ділянки відділів «Селятин», «Фальків» та «Кельменці», де на контрольних постах було виявлено основну частину правопорушників, мешканців Черкаської, Вінницької, Київської, Закарпатської та Чернівецької областей.

Крім того, намагання чоловіків виїхати з України закінчуються трагедією.

Так, від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну прикордонники виявили у Тисі тіла 19 чоловіків, котрі втопилися під час спроби перепливання річки.

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