Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Минэнерго.
По словам энергетиков, это произошло в результате грозового шторма, прошедшего по стране.
Без света временно оставались потребители в нескольких областях. В Днепропетровской области обесточивались 28 населенных пунктов, без света оставались почти 12 тыс. потребителей. Сейчас почти все заживлены. Остаются обесточенными из-за непогоды в Киевской области – 34, в Сумской – 18, в Черниговской – 16 населенных пунктов», - рассказали в Минэнерго.
Кроме того, в Минэнерго подчеркнули, что вражеский террор прифронтовых и приграничных из России областей продолжается.
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«Из-за обстрелов обесточена часть потребителей в Запорожской, Донецкой, Херсонской, Сумской и Черниговской областях. В Харьковской области из-за обстрела остались без света более 9 тыс. потребителей. Также в Донецкой области обесточена шахта, ведутся восстановительные работы», - сообщили в Минэнерго.
Тем временем продолжается фиксация и ликвидация последствий наводнения, возникшего из-за подрыва дамбы. В Херсоне без света остаются 13 тысяч потребителей.
Также сообщается об обесточивании более 1 тыс. потребителей в Одесской области. Это произошло из-за технологических нарушений.
Что касается ситуации на ЗАЭС, то, как сообщили в Минэнерго, фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе.
«В настоящее время он составляет 16,56 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», – подчеркнули энергетики.
В Минэнерго также заверили, что электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, вполне достаточно для покрытия потребностей потребителей и дефицита нет.
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Также сообщалось, что россияне нацелились на еще одно водохранилище.