Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Госпогранслужбе.
«Рекомендуем гражданам, которые следуют через Польшу транзитом, выбирать для пересечения границы пункты пропуска в пределах Закарпатской и Черновицкой областей», - призвали украинцев пограничники.
Кроме того, в ГНСУ раскрыли причину увеличения пассажиропотока на украинско-польской границе. По их словам, это связано с началом летнего сезона и каникул.
Согласно официальным данным, второго июля западные границы Украины с ЕС и Молдовой (в Черновицкой области) по обоим направлениям пересекли 119 тысяч человек, а также 21 тысяча транспортных средств. Эти показатели самые высокие с марта 2022 года.
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«Активнее всего путешественники следуют через границу с Польшей. Так, за минувшие сутки его пересекли 75 тысяч человек! В этой связи возле пунктов пропуска на украинско-польской границе отмечается накопление транспорта», - рассказали пограничники.
Отметим, что основным документом, регламентирующим порядок пересечения государственной границы гражданами Украины, являются «Правила пересечения государственной границы гражданами Украины», утвержденные Постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 года №57 (с изменениями).
Добавим, тем временем военнообязанные мужчины не оставляют попыток незаконно пересечь государственную границу с Румынией и Молдовой.
Так, в течение выходных охранники границы пресекли 14 случаев незаконного пересечения госграницы и задержали 20 граждан Украины призывного возраста.
Наиболее активными были участки отделов «Селятин», «Фальков» и «Кельменцы», где на контрольных постах была обнаружена основная часть правонарушителей, жителей Черкасской, Винницкой, Киевской, Закарпатской и Черновицкой областей.
Кроме того, иногда попытки мужчин уехать из Украины заканчиваются трагедией.
Так, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину пограничники обнаружили в Тисе тела 19 утопившихся при попытке переплывания реки.
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