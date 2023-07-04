«Нафтогаз України» на своїй сторінці в Facebook повідомив, що продовжує вдосконалювати онлайн сервіси і відтепер передавати показники можна в оновленому форматі на сайті gas.ua.

Для цього, як зазначається, потрібно в головному меню натиснути розділ «Передача показників»; ввести особовий рахунок і перші три літери прізвища власника рахунка; клікнути на «Відправити».

У віконці «Форма передачі» необхідно ввести поточні показники і номер телефона, натиснути кнопку «Відправити». Потім на екрані повинно з’явитись повідомлення «Показники прийняті успішно».

«Сервіс доступний для АТ «Київоблгаз», АТ «Житомиргаз», Донецькоблгаз АТ«Львівгаз», АТ «Криворіжгаз», АТ «Харківгаз», АТ "Харківміськгаз", Дніпровська філія "Газмережі"та Кропивницька філія "Газмережі"», - пояснили в «Нафтогазі».

Також українцям нагадують, що для коректних нарахувань в платіжках, потрібно передавати показники лічильника газу вчасно, а саме до 5 липня включно.

У свою чергу українці поскаржились «Нафтогазу» на проблеми, з якими зіткнулися. Зокрема і намагаючись передати показання лічильників.

«Не можу передати показники, пише що , показники потрібно передавати з 28 по 30 число»,

«В особистий кабінет неможливо зайти»,

«Нащо брехати, що до 5-го липня передача показників? 1-го показники вже не приймаються. Ваш сервер пише, що до 30-го приймали. Ви про це попереджали? Що за бардак?»,

«Хоч би попередили, что показники передавати не з 1 по 5, як раніше, а в кінці місяця»,

«Чому не можна зайти в особистий кабінет?».

У свою чергу в "Нафтогазі" повідомили, що цю проблему вже вирішено.

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