«Нафтогаз Украины» на своей странице в Facebook сообщил, что продолжает совершенствовать онлайн сервисы и теперь передавать показатели можно в обновленном формате на сайте gas.ua.

Для этого, как указывается, нужно в главном меню щелкнуть раздел «Передача показателей»; ввести лицевой счет и три буквы фамилии владельца счета; кликнуть на «Отправить».

В открывшемся окошке «Форма передачи» необходимо ввести текущие показатели и номер телефона, нажать кнопку «Отправить». Затем на экране должно появиться сообщение "Показатели приняты успешно".

«Сервис доступен для АО «Киевоблгаз», АО «Житомиргаз», Донецкоблгаз АО «Львовгаз», АО «Криворожгаз», АО «Харьковгаз», АО "Харьковгоргаз", Днепровский филиал "Газмережи" и Кропивницкий филиал "Газмережи"", - пояснили в "Нафтогазе".

Также украинцам напоминают, что для корректных начислений в платежках нужно передавать показатели счетчика газа вовремя, а именно до 5 июля включительно.

В свою очередь, украинцы пожаловались «Нафтогазу» на проблемы, с которыми столкнулись. В том числе и пытаясь передать показания счетчиков.

«Не могу передать показатели, пишет что , показатели нужно передавать с 28 по 30 число»,

«В личный кабинет невозможно зайти»,

«Зачем лгать, что до 5 июля передача показателей? 1-го показатели уже не принимаются. Ваш сервер пишет, что до 30-го принимали. Вы об этом предупреждали? Что за бардак?»,

«Хотя бы предупредили, что показатели передавать не с 1 по 5, как раньше, а в конце месяца»,

"Почему нельзя зайти в личный кабинет?".

В свою очередь в "Нафтогазе" сообщили, что данная проблема уже решена.

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