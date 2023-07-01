«Нафтогаз України» попередив українців про зміни, які набувають чинності та викликав шквал питань.

«Нафтогаз України» на своїй сторінці у Facebook, нагадаємо, повідомив, що АТ «Київоблгаз», АТ «Житомиргаз» і АТ «Львівгаз» перейшли під державне управління Групи Нафтогаз.

«Задля забезпечення своєчасного обліку природного газу всіх споживачів переведено на сервіси Газопостачальної компанії «Нафтогаз України», - йшлось у повідомленні.

Також у «Нафтогазі» підкреслили, що з 28 червня по 5 липня і надалі показання газового лічильника споживачам з Київської, Житомирської та Львівської областей слід передавати за допомогою сервісів my.gas.ua і будь-які інші платформи обліку не є коректними та працювати не будуть.

Це повідомлення спричинило справжній переполох серед клієнтів:

«Особові рахунки залишились ті самі?»,

«Сплату за доставку тепер здійснювати на чиї рахунки?», «Ми передавали показники через " клієнтський простір 104ua" АТ Львівгаз...цього місяця надалі так подавати?»,

«А що, СМС на номер 7104 вже не працює?»,

«Куди сплачувати, і як? За доставку газу?».

Відповідаючи на справжній шквал питань, «Нафтогаз» підкреслив, що за доставку (розподіл) газу треба сплачувати на реквізити Оператора ГРМ.

«Поки що діють попередні реквізити для оплати за послуги розподілу газу для клієнтів АТ «Київоблгаз», АТ «Житомиргаз», АТ «Львівгаз», АТ «Криворіжгаз», АТ «Харківгаз», АТ «Харківміськгаз», а також Кропивницької та Дніпровської філій ГАЗМЕРЕЖІ. У разі зміни банківських реквізитів клієнтів буде попереджено завчасно на офіційних ресурсах газорозподільної компанії та платіжках», - повідомили в «Нафтогазі».

Також в компанії підкреслили, що ГК "Нафтогаз України" не несе відповідальності за коректність роботи сторонніх каналів передачі показників.

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