На офіційній сторінці «Нафтогаз України» з’явилося попередження клієнтів АТ «Київоблгаз», АТ «Житомиргаз» і АТ «Львівгаз».
«Зазначені підприємства перейшли під державне управління Групи Нафтогаз. Задля забезпечення своєчасного обліку природного газу всіх споживачів переведено на сервіси Газопостачальної компанії «Нафтогаз України»», - йдеться у повідомленні.
У «Нафтогазі» підкреслили, що з 28 червня по 5 липня і надалі показання газового лічильника споживачам з Київської, Житомирської та Львівської областей слід передавати за допомогою сервісів my.gas.ua.
«Наголошуємо: будь-які інші платформи обліку не є коректними та працювати не будуть. Клієнтську підтримку абонентам надаватимуть оператори Контакт-центру ГК «Нафтогаз України»…», - також повідомили у «Нафтогазі».
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Також спожиті куби газу можна передавати в особистому кабінеті my.gas.ua; через чатботи GASUA у Viber, Telegram. Також NaftogazGasSupply у Facebook Messenger або SMS-повідомленням на номер 4647.
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