«Нафтогаз Украины» предупредил своих клиентов об изменениях, которые коснутся многих из них.

На официальной странице "Нефтегаз Украины" появилось предупреждение клиентов АО "Киевоблгаз", АО "Житомиргаз" и АО "Львовгаз".

«Указанные предприятия перешли под государственное управление Группы Нафтогаз. Для обеспечения своевременного учета природного газа все потребители переведены на сервисы Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины», - говорится в сообщении.

В «Нафтогазе» подчеркнули, что с 28 июня по 5 июля и далее показания газового счетчика потребителям из Киевской, Житомирской и Львовской областей следует передавать с помощью сервисов my.gas.ua.

«Отмечаем: какие-либо другие платформы учета не корректны и работать не будут. Клиентскую поддержку абонентам будут оказывать операторы Контакт-центра ГК «Нафтогаз Украины»…», - сообщили в «Нафтогазе».

Также потребленные кубы газа можно передавать в личном кабинете my.gas.ua; через чаты GASUA в Viber, Telegram. Также NaftogazGasSupply в Facebook Messenger или SMS-сообщением на номер 4647.

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