На официальной странице "Нефтегаз Украины" появилось предупреждение клиентов АО "Киевоблгаз", АО "Житомиргаз" и АО "Львовгаз".
«Указанные предприятия перешли под государственное управление Группы Нафтогаз. Для обеспечения своевременного учета природного газа все потребители переведены на сервисы Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины», - говорится в сообщении.
В «Нафтогазе» подчеркнули, что с 28 июня по 5 июля и далее показания газового счетчика потребителям из Киевской, Житомирской и Львовской областей следует передавать с помощью сервисов my.gas.ua.
«Отмечаем: какие-либо другие платформы учета не корректны и работать не будут. Клиентскую поддержку абонентам будут оказывать операторы Контакт-центра ГК «Нафтогаз Украины»…», - сообщили в «Нафтогазе».
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Масштабная эвакуация: жителям каких громад и районов надо быть готовыми срочно покинуть дома
Увеличилось количество жертв ракетного удара по центру Краматорска: названы новые страшные цифры
Пригожина использовали для обнуления Путина: раскрыто тайный замысел российских элит
"Получишь у меня!": Залужный устроил известному бойцу "нагоняй"
Также потребленные кубы газа можно передавать в личном кабинете my.gas.ua; через чаты GASUA в Viber, Telegram. Также NaftogazGasSupply в Facebook Messenger или SMS-сообщением на номер 4647.
Последние новости Украины:
Клиентке "Нафтогаза" насчитали таинственный долг.
В ПриватБанке объявили новые правила обмена валют.