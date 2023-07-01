«Нафтогаз Украины» предупредил украинцев о вступающих в силу изменениях и вызвал шквал вопросов.

"Нафтогаз Украины" на своей странице в Facebook, напомним, сообщил, что АО "Киевоблгаз", АО "Житомиргаз" и АО "Львовгаз" перешли под государственное управление Группы Нафтогаз.

«Для обеспечения своевременного учета природного газа все потребители переведены на сервисы Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины», - говорилось в сообщении.

Также в «Нафтогазе» подчеркнули, что с 28 июня по 5 июля и далее показания газового счетчика потребителям из Киевской, Житомирской и Львовской областей следует передавать с помощью сервисов my.gas.ua и любые другие платформы учета не корректны и работать не будут.

Это сообщение привело к настоящему переполоху среди клиентов:

«Личные счета остались те же?»,

«Уплату за доставку теперь осуществлять на чьи счета?»,

«Мы передавали показатели через "клиентское пространство 104ua" АО Львовгаз...в этом месяце в дальнейшем так подавать?»,

«А что, СМС на номер 7104 уже не работает?»,

"Куда платить, и как? За доставку газа?".

Отвечая на настоящий шквал вопросов, "Нафтогаз" подчеркнул, что за доставку (распределение) газа нужно платить на реквизиты Оператора ГРМ.

"Пока действуют предыдущие реквизиты для оплаты за услуги распределения газа для клиентов АО «Киевоблгаз», АО «Житомиргаз», АО «Львовгаз», АО «Криворожгаз», АО «Харьковгаз», АО «Харьковгоргаз», а также Кропивницкий и Днепровский филиалов ГАЗСЕТИ.

В случае изменения банковских реквизитов клиенты будут предупреждены заблаговременно на официальных ресурсах газораспределительной компании и платежках», - сообщили в «Нафтогазе».

Также в компании подчеркнули, что ГК "Нефтегаз Украины" не несет ответственности за корректность работы посторонних каналов передачи показателей.

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