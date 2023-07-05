В «Нафтогазе» дали объяснения по поводу лишних и некорретных цифр, которые иногда появляются в платежках украинцев за газ.

В «Нафтогазе» решили объяснить, откуда в платежках за газ цифры «из воздуха» и как этого избежать, пишет Politeka.net.

"Передача показаний счетчика с опозданием или их не предоставление вообще - одна из основных причин некорректных начислений в платежках", - пояснили в "Нафтогазе".

Также в «Нафтогазе» подчеркнули, что в случае неполучения данных до 5 числа включительно облгаз самостоятельно указывает объем потребления газа (на уровне вашего среднего потребления). Поэтому и бывают недоразумения.

«Передавайте показания счетчика вовремя и берегите свое время и нервы.

Пока длится учетный период, передавайте показания счетчика, пользуясь сервисами ГК «Нафтогаз Украины» или своим операторам ГРМ (гор- или облгаз)», – призвали в «Нафтогазе».

Также украинцам напомнили, что если вы клиенты АО «Киевоблгаз», АО «Житомиргаз», АО «Львовгаз», АО «Криворожгаз», АО «Харьковгаз», АО «Харьковгоргаз», АО «Донецкоблгаз», Днепровский и Кропивницкий филиалов ГАЗСЕТИ, фиксируцте свои данные через SMS – уведомление на номер 4647.

В свою очередь пользователи соцсетей рассказали о своих негативных случаях:

«В мае передали вовремя, с фото. Но насчитали нам на 12 кубов больше? Так какой же в этом смысл? Либо Нафтогаз что-то накрутил, либо облгаз не правильно передали показатели»,

«Знать бы еще почему с 23 года доставка газа идет больше куб чем в среднем потребление вообще. На несколько кубов больше! Мы столько не выжигаем и не выжигали никогда. Лишние 3-4 куба ежемесячно. В платежке отображается фактическое потребление газа и рядом идет доставка на 3-4 куб больше» .

«Нет, это не сбой, а сознательная фальсификация. Они включили в объемы потребления природного газа за октябрь 2021 года (это первый месяц нового газового года) данные за август и сентябрь 2021 года (это уже прошлый газовый год), а там показали нулевое потребление. Несмотря на то, что в личном кабинете зафиксированы правильные показания, которые я передаю своевременно и регулярно 1 числа каждого месяца» .

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