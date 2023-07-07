Как известно, для корректных начислений в платежках данные о показаниях счетчиков необходимо передавать до 5 числа включительно, пишет Politeka.net.
Но клиенты «Нафтогаз Украины» нередко жалуются на то, что сделать это вовремя удается не всегда. Мол, не дозвонишься.
«Рекомендуем осуществить попытку позже, ведь с 1 по 5 линии операторов ГРМ могут получать большую нагрузку, возможно именно по этой причине возникают сложности передачи показаний счетчика», - предупредили в "Нафтогазе".
В «Нафтогазе» также подчеркнули, что если человек является клиентом АО «Киевоблгаз», АО «Житомиргаз», АО «Львовгаз», АО «Криворожгаз», АО «Харьковгаз», АО «Харьковгоргаз», АО «Донецкоблгаз», Днепровской и Кропивницкой филиалов ГАЗСЕТИ, то передать показания счетчика также можно другими способами.
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В личном кабинете на сайте gas.ua, в чат-боте GASUA в вайбер, телеграмм и мессенджер Фейсбук; С помощью голосового меню позвонив в контакт-центр по номерам горячей линии и выбрав кнопку 2.
Также показания счетчика можно передать с помощью SMS на номер 4647.
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