Зокрема українці звинувачують «Нафтогаз України» у некореткних цифрах в платіжках, проблемах при намаганні надати показники лічильників та інших труднощах.

«Сьогодні отримала квитанцію, в якій тільки написано спожито стільки то газу. Де я вас питаю показники, що вам передавали? Київоблгаз вже прислав квитанції за червень, ще місяць назад, їх вже оплачено….», - повідомила про свою проблему клієнтка на офіційній сторінці «Нафтогаз України» в Facebook.

Клієнтка не розуміє, ща що сплачує свої гроші.

«І за що я плачу? Де видно за що я плачу? Мені що, бухгалтерську книгу вести заради Нафтогазу, бо вам нікому мізки вправити і совість? Що тепер, що ви мені знов якийсь борг пишете, що знову не так? Показники вчасно, плачу вчасно згідно з квитанції, помилок немає, бо плачу по шаблону. Що з вами не так?».

У свою чергу «Нафтогаз», реагуючи на скаргу, попросив клієнтку надати номер особового рахунку, щоб можна було розібратись з проблемою.

«Також звертаємо Вагу увагу на те, що переглянути розрахунки та показання лічильника Ви можете в нашому особистому кабінеті у розділі "Історія розрахунків"», - додали в «Нафтогазі».

Ще одна клієнтка поскаржилась на проблеми з облгазами:

«То показник передаси, а рахунок приходить казна який, то показник взагалі не приймається, бо облгаз хоче фото лічильника. Де їм старенька людина з простим телефоном знайде , як передати фото лічильника?? Вони винудять, що люди будуть обходитись без будь-яких рахунків і платити по книжечках, як було раніше. Вияснити з ними якусь проблему - це на межі фантастики! Нехай би Нафтогаз забрав функцію передачі показників собі і закінчились би ці митарства споживачів з облгазами».

Додамо, раніше «Нафтогаз» повідомив, що 5 липня був останній день, коли можна було вчасно передати показання газового лічильника.

«Сьогодні останній день облікового періоду, не зволікайте та передавайте показання вашого лічильника, щоб запобігти некоректним нарахуванням», - попереджав «Нафтогаз України».

Останні новини України:

МОЗ дав українцям нові рекомендації, як врятуватись у разі вибуху на АЕС.

Також повідомлялось, що українці масово виїжджають з країни з нової причини.

Крім того, Politeka.net писала, що перестало бути безкоштовним з 1 липня.