Під час вибуху на ЗАЕС мешканці потенційної зони радіаційної аварії мають бути готовими до низки дій.

Міністерство охорони здоров’я дало українцям нові рекомендації.

Зокрема, що робити людині, якщо радіаційна аварія застала її на вулиці, пише Politeka.net.

Згідно з ними, по-перше, необхідно терміново захистити органи дихання.

«Для цього підійде будь-яка підручна тканина, складена у кілька шарів, або захисна маска. Це допоможе частково зменшити потрапляння радіоактивного пилу в організм», - пояснили в МОЗ.

Крім того, необхідно якомога швидше зайти у приміщення. Ідеальний варіант, наголошують спеціалісти, великі будівлі з товстими стінами та мінімальною кількістю вікон.

«Перед входом у приміщення, за можливості, обережно зніміть верхній шар одягу – це допоможе усунути значну частину радіоактивного забруднення. Переконайтеся, що у приміщенні щільно зачинені вікна та двері, закриті вентиляційні отвори», - розповідають в МОЗ.

Обовʼязково необхідно прийняти душ або обтерти тіло вологими серветками.

«Радіаційне забруднення також осідає на волоссі, тому за можливості необхідно помити голову», - наголошують в МОЗ.

Якщо в момент аварії на вулиці перебували домашні улюбленці, їх також необхідно помити, або, як мінімум, обробити вологими серветками.

«Перший радіаційний пил почне осідати протягом години після ймовірної аварії, тому краще не покидати приміщення до офіційного оголошення від влади. Це стосується, зокрема, спроб евакуації на авто. Зауважте, що перші години після аварії – найбільш небезпечні, оскільки у повітрі осідатиме радіаційний пил», - підкреслюють в Мністерстві.

Необхідну дозу калію йодиду необхідно прийняти тількі у разі відповідної рекомендації від влади.

У МОЗ також закликали українців не панікувати не покидати у разі аварії приміщення і евакуюватися після офіційного дозволу влади.

«У разі, якщо ви здійснюєте евакуацію власним автомобілем, слідкуйте за вказівками рятувальників та дотримуйтеся виключно рекомендованих маршрутів», - закликають в МОЗ .

У свою чергу українці сумно жартують, що Міністерству юстиції вже пора давати рекомендації щодо правильного складання заповіту.

Нагадаємо, за інформацією українського командування, окупанти можуть вдатися до провокації на ЗАЕС найближчим часом.

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