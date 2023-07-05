Министерство здравоохранения дало украинским новые рекомендации.
В частности, что делать человеку, если радиационная авария застала его на улице, пишет Politeka.net.
Согласно им, во-первых, необходимо срочно защитить органы дыхания.
«Для этого подойдет любая подручная ткань, сложенная в несколько слоев или защитная маска. Это поможет частично снизить попадание радиоактивной пыли в организм», - пояснили в Минздраве.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
"А дальше куда, с чемоданом?": украинцев готовят к масштабной эвакуации
Россияне принесли в Украину еще одну страшную беду: "По характеру протекания болезнь имеет признаки..."
Чтобы обвинить Украину: Путин может взорвать не ЗАЭС, а другую "атомку", раскрыто подлый план
Семь ракетных ударов за утро: россияне стирают с лица земли еще один украинский город
Кроме того, необходимо поскорее зайти в помещение. Идеальный вариант, отмечают специалисты, большие здания с толстыми стенами и минимальным количеством окон.
«Перед входом в помещение по возможности осторожно снимите верхний слой одежды – это поможет устранить значительную часть радиоактивного загрязнения. Убедитесь, что в помещении плотно закрыты окна и двери, закрыты вентиляционные проемы», - рассказывают в Минздраве.
Обязательно необходимо принять душ или обтереть тело влажными салфетками.
«Радиационное загрязнение также оседает на волосах, поэтому по возможности необходимо помыть голову», - отмечают в Минздраве.
Если в момент аварии на улице находились домашние питомцы, их также необходимо помыть, или, как минимум, обработать влажными салфетками.
«Первая радиационная пыль начнет оседать в течение часа после вероятной аварии, поэтому лучше не покидать помещение до официального объявления от власти. Это касается, в частности, попыток эвакуации на авто. Обратите внимание, что первые часы после аварии – наиболее опасные, поскольку в воздухе будет оседать радиационная пыль», - подчеркивают в Министерстве.
Необходимую дозу йодида калия необходимо принять только в случае соответствующей рекомендации от власти.
В Минздраве также призвали украинцев не паниковать не покидать в случае аварии помещение и эвакуироваться после официального разрешения властей.
«В случае, если вы производите эвакуацию собственным автомобилем, следите за указаниями спасателей и следуйте исключительно рекомендованным маршрутам», - призывают в Минздраве.
В свою очередь украинцы грустно шутят, что Министерству юстиции уже пора давать рекомендации по правильному составлению завещания.
Напомним, по информации украинского командования, оккупанты могут прибегнуть к провокации на ЗАЭС в ближайшее время.
Последние новости Украины:
Украинцы начали готовить к новой масштабной эвакуации.
Также сообщалось, что россияне принесли в Украину еще одну беду.
Кроме того, Politeka.net писала, что после взрыва под Донецком поднялась стена огня.