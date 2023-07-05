При взрыве на ЗАЭС жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к ряду действий.

Министерство здравоохранения дало украинским новые рекомендации.

В частности, что делать человеку, если радиационная авария застала его на улице, пишет Politeka.net.

Согласно им, во-первых, необходимо срочно защитить органы дыхания.

«Для этого подойдет любая подручная ткань, сложенная в несколько слоев или защитная маска. Это поможет частично снизить попадание радиоактивной пыли в организм», - пояснили в Минздраве.

Кроме того, необходимо поскорее зайти в помещение. Идеальный вариант, отмечают специалисты, большие здания с толстыми стенами и минимальным количеством окон.

«Перед входом в помещение по возможности осторожно снимите верхний слой одежды – это поможет устранить значительную часть радиоактивного загрязнения. Убедитесь, что в помещении плотно закрыты окна и двери, закрыты вентиляционные проемы», - рассказывают в Минздраве.

Обязательно необходимо принять душ или обтереть тело влажными салфетками.

«Радиационное загрязнение также оседает на волосах, поэтому по возможности необходимо помыть голову», - отмечают в Минздраве.

Если в момент аварии на улице находились домашние питомцы, их также необходимо помыть, или, как минимум, обработать влажными салфетками.

«Первая радиационная пыль начнет оседать в течение часа после вероятной аварии, поэтому лучше не покидать помещение до официального объявления от власти. Это касается, в частности, попыток эвакуации на авто. Обратите внимание, что первые часы после аварии – наиболее опасные, поскольку в воздухе будет оседать радиационная пыль», - подчеркивают в Министерстве.

Необходимую дозу йодида калия необходимо принять только в случае соответствующей рекомендации от власти.

В Минздраве также призвали украинцев не паниковать не покидать в случае аварии помещение и эвакуироваться после официального разрешения властей.

«В случае, если вы производите эвакуацию собственным автомобилем, следите за указаниями спасателей и следуйте исключительно рекомендованным маршрутам», - призывают в Минздраве.

В свою очередь украинцы грустно шутят, что Министерству юстиции уже пора давать рекомендации по правильному составлению завещания.

Напомним, по информации украинского командования, оккупанты могут прибегнуть к провокации на ЗАЭС в ближайшее время.

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