Про це йдеться у новому попередженні Міністерства охорони здоров'я України, яке стосується мешканців потенціїйної зони радіаційної аварії у разі вибуху на ЗАЕС.

У випадку, якщо якщо буде рекомендовано евакуюватися, у валізу чи наплічник треба зібрати документи та їхні копії (документи, що посвідчують особу, медичні документи, правовстановлювальні документи, які засвідчують право власності на рухоме та нерухоме майно, контакти осіб, із якими можна звʼязатися в екстрених випадках); маску для обличчя або респіратор; аптечку і тижневий запас ліків (якщо ви маєте хронічні захворювання); вологі серветки; змінний одяг та взуття; мінімально необхідний запас води і їжі.

Валізу або наплічник необхідно зільно обмотати харчовою плівкою або скотчем. Це, як зазначається, значно полегшить процес їхньої дезактивації на санітарних постах.

«Якщо органи влади офіційно повідомили про радіаційну аварію, залишайтеся в приміщенні або дістаньтеся приміщення якомога швидше. Слідкуйте за подальшими повідомленнями та дотримуйтеся інструкцій від влади», - закликали в Міністерстві.

Українців, які перебувають у зоні радіаційної аварії, попереджають, що у разі вибуху на ЗАЕС виходити з будівель можна лише після відповідних вказівок влади.

Українці, реагуючи на попередження Міністерства охорони здоров’я, у свою чергу захвилювались, хто і як буде в цей час рятувати українських бійців, які опиняться у зоні радіаційної аварії, як захистити домашніх тварин і який потенційний радіус зони забруднення.

«А як там ситуація з захистом для наших Захисників? Вони на такий випадок мають все?»,

«А хлопцям в окопах що заклеювати і замотувати?»,

«А далі куди, з валізкою?»,

«Що робити з котиком?».

Додамо, на даний момент ЗАЕС працює в штатному режимі. Значних переміщень живої сили та техніки окупантів не зафіксовано, повідомили в Нікопольській РВА.

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Станом на ранок 5.07.2023 — по всій території України, окрім Чорнобилю, не зафіксовано зростання радіаційного фону та його вихід за межі норми.

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