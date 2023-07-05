Об этом говорится в новом предупреждении Министерства здравоохранения Украины, которое касается жителей потенциальной зоны радиационной аварии при взрыве на ЗАЭС.

В случае, если будет рекомендовано эвакуироваться, в чемодан или рюкзак нужно собрать документы и их копии (документы, удостоверяющие личность, медицинские документы, правоустанавливающие документы, удостоверяющие право собственности на движимое и недвижимое имущество, контакты лиц, с которыми можно связаться в экстренных случаях); маску для лица или респиратора; аптечку и недельный запас лекарства (если у вас хронические заболевания); влажные салфетки; сменную одежду и обувь; минимально необходимый запас воды и еды.

Чемодан или рюкзак необходимо тщательно обмотать пищевой пленкой или скотчем. Это, как говорится, значительно облегчит процесс их дезактивации на санитарных постах.

«Если органы власти официально сообщили о радиационной аварии, оставайтесь в помещении или добрайтесь до помещения как можно быстрее. Следите за дальнейшими сообщениями и следуйте инструкциям от власти», – призвали в Министерстве.

Украинцев, находящихся в зоне радиационной аварии, предупреждают, что при взрыве на ЗАЭС выходить из зданий можно только после соответствующих указаний властей.

Украинцы, реагируя на предупреждение Министерства здравоохранения, в свою очередь взволновались, кто и как будет в это время спасать украинских бойцов, оказавшихся в зоне радиационной аварии, как защитить домашних животных и каков потенциальный радиус зоны загрязнения.

«А как там ситуация с защитой наших Защитников? Они на такой случай имеют все?»,

«А ребятам в окопах что заклеивать и заматывать?»,

«А дальше куда, с чемоданом?»,

"Что делать с котиком?".

Добавим, сейчас ЗАЭС работает в штатном режиме. Значительные перемещения живой силы и техники оккупантов не зафиксированы, сообщили в Никопольском РВА.

Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС – стабилен, отмечают в Энергоатоме.

По состоянию на утро 5.07.2023 по всей территории Украины, кроме Чернобыля, не зафиксирован рост радиационного фона и его выход за пределы нормы.

Последние новости Украины:

"Укрзализныця" сообщила о трагическом ЧП - какие поезда задерживаются.

Также сообщалось, что россияне принесли в Украину еще одну беду.

Кроме того, Politeka.net писала, что после взрыва под Донецком поднялась стена огня.