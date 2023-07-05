Згідно з повідомленням «Укрзалізниці», через травмування людини на колії поблизу Перемишля у Польщі та тривалі слідчі дії польської поліції, поїзди Укрзалізниці перемишльського напрямку затримуються.
Так, станом на 8 ранку, слідчі дії на місці завершено і поїзди продовжують курсування з відставанням від графіку: 716/715 Перемишль — Київ +5:52
32/31 Перемишль — Запоріжжя +4:24
54/53 Перемишль — Київ +5:40
36/35 Перемишль — Одеса +5:40
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37/38 Ужгород — Одеса +3:41
705/706 Київ — Перемишль +1:39
«При цьому 82 інших поїзди Укрзалізниці прямують по Україні чітко за розкладом», - підкреслили в «Укрзалізниці».
Пасажирів поїздів, які вказано вище, просять сповістити поїзні бригади «Укрзалізниці» про подальші пересадки.
«Щоб залізничники змогли запропонувати зручні опції продовження подорожі з урахуванням спізнення», - пояснили в «УЗ».
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