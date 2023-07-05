Согласно сообщению «Укрзализныци», из-за травмирования человека на рельсах в Перемышле в Польше и длительных следственных действиях польской полиции, поезда Укрзализныци перемышльского направления задерживаются.
Так, на 8 утра, следственные действия на месте завершены и поезда продолжают курсирование с отставанием от графика: 716/715 Перемышль — Киев +5:52
32/31 Перемышль - Запорожье +4:24
54/53 Перемышль — Киев +5:40
36/35 Перемышль — Одесса +5:40
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705/706 Киев — Перемышль +1:39
«При этом 82 других поезда Укрзализныци следуют по Украине четко по расписанию», - подчеркнули в «Укрзализныце».
Пассажиров указанных выше поездов просят известить поездные бригады «Укрзализныци» о дальнейших пересадках.
«Чтобы железнодорожники смогли предложить удобные опции продления путешествия с учетом опоздания», – объяснили в «УЗ».
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