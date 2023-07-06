В частности, украинцы обвиняют «Нафтогаз Украины» в некорректных цифрах в платежках, проблемах при попытке предоставить показатели счетчиков и других трудностях.

«Сегодня получила квитанцию, в которой только написано потреблено столько-то газа. Где я спрашиваю вас показатели, которые вам передавали? Киевоблгаз уже прислал квитанции за июнь, еще месяц назад, они уже оплачены….» , – сообщила о своей проблеме клиентка на официальной странице «Нефтегаз Украины» в Facebook.

Клиентка не понимает, что платит свои деньги.

«И за что я плачу? Где видно, за что я плачу? Мне что, бухгалтерскую книгу вести ради Нафтогаза, потому что вам некому мозги вправить и совесть? Что теперь, что вы мне снова какой-то долг пишете, что опять не так? Показатели вовремя, плачу вовремя согласно квитанции, ошибок нет, потому что плачу по шаблону. Что с вами не так?".

В свою очередь, «Нафтогаз», реагируя на жалобу, попросил клиентку предоставить номер лицевого счета, чтобы можно было разобраться с проблемой.

«Также обращаем внимание на то, что пересмотреть расчеты и показания счетчика Вы можете в нашем личном кабинете в разделе "История расчетов"», - добавили в «Нафтогазе».

Еще одна клиентка пожаловалась на проблемы с облгазами:

«То показатель передашь, а счет приходит черт знает какой, то показатель вообще не принимается, потому что облгаз хочет фото счетчика. Где им старенький человек с простым телефоном найдет, как передать фото счетчика? Они обвинят, что люди будут обходиться без каких-либо счетов и платить по книжкам, как было раньше. Выяснить с ними какую-то проблему – это на грани фантастики! Пусть бы Нафтогаз забрал функцию передачи показателей себе и закончились бы эти мытарства потребителей с облгазами».

Ранее «Нафтогаз» сообщил, что 5 июля был последний день, когда можно было вовремя передать показания газового счетчика.

«Сегодня последний день учетного периода, не медлите и передавайте показания вашего счетчика, чтобы предотвратить некорректные начисления», - предупреждал «Нафтогаз Украины».

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