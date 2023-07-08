Жінка повідомила «Нафтогазу України» про свою проблему і виявилося, що вона така не одна.

На сторінці «Нафтогаз України» в Facebook клієнтка розповіла, що в будинку ніхто не живе, але рахунки за спожитий газ все одно приходять.

«Дані лічильника передаються регулярно,транспортировка оплачується. З 1 квітня власниця поїхала за кордон, все оплатила, зафіксувала в особистому кабінеті останні показники лічильника і вже в травні їй приходе борг за спожитий газ 1150 гр!», - повідомила жінка.

У районному відділені з проблемою навіть не захотіли розібратись.

«Сказали, що це не їх справа, звоніть у Київ в Нафтогаз, а на другий день почали погрожувати, що відріжуть трубу,і ми вимушено сплатили цю суму ні за шо! В прошлому році була така ж історія з 1200 гр. Так у мене таке питання, як нам повернути свої виманені кошти, адже у нас є всі докази, останні показники?!», - поскаржилась «Нафтогазу» клієнтка.

З’ясувалось, що з подібною проблемою зіткнулася ще одна українка. Про це жінка також поідомила на сторінці «Нафтогаз України».

«Така ж саме ситуація. Батько помер рік тому, газ перекрила. Показники передаю кожного місяця незмінні. Зверталась цього місяця в кол.центр, сказали, що вже зняли зайві нарахування. Зайшла в особистий кабінет, "липова" заборгованість залишилась. По лічільнику 164, нарисували 170….».

Реагуючи на скарги, у «Нафтогазі» попросили надати ПІБ власника особового рахунку, щоб розібратися з ситуаціями.

Нагадаємо, раніше в "Нафтогазі" розповіли, звідки в рахунка з'являються цифри "з повітря".

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Також повідомлялось, що "Нафтогаз" оголосив про зміну, яка торкнеться багатьох клієнтів.

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