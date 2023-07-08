Женщина сообщила "Нафтогазу Украины" о своей проблеме и оказалось, что она такая не одна.

На странице «Нафтогаз Украины» в Facebook клиентка рассказала, что в доме никто не живет, но счета за потребленный газ все равно приходят.

«Данные счетчика передаются регулярно, транспортировка оплачивается. С 1 апреля владелица уехала за границу, все оплатила, зафиксировала в личном кабинете последние показатели счетчика и уже в мае ей приходит долг за потребленный газ 1150 гр! , – сообщила женщина.

В районном отделении с проблемой даже не захотели разобраться.

«Сказали, что это не их дело, звоните в Киев в Нафтогаз, а на второй день начали угрожать, что отрежут трубу, и мы вынужденно уплатили эту сумму ни за что! В прошлом году была такая же история с 1200 гр. Так у меня такой вопрос, как нам вернуть свои выманенные средства, ведь у нас есть все доказательства, последние показатели?! , – пожаловалась «Нафтогазу» клиентка.

Выяснилось, что с подобной проблемой столкнулась еще одна украинка. Об этом женщина также сообщила на странице "Нафтогаз Украины".

«Такая же ситуация. Отец скончался год назад, газ перекрыла. Показатели передаю каждый месяц неизменные. Обращалась в этом месяце в кол.центр, сказали, что уже сняли лишние начисления. Зашла в личный кабинет, "липовая" задолженность осталась. По счетчику 164, нарисовали 170…» .

Реагируя на жалобы, в «Нафтогазе» попросили предоставить ФИО владельца лицевого счета, чтобы разобраться с ситуациями.

Напомним, ранее в "Нафтогазе" рассказали, откуда в счете появляются цифры "из воздуха".

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Также сообщалось, что "Нафтогаз" объявил об изменении, которое коснется многих клиентов.

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