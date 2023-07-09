Так, одна з клієнток «Нафтогаз України» повідомила, що відправила показання свого лічильника за газ смскою на номер 7104.
«Написали, що прийнятий і подякували. Це правильно?», - уточнила жінка на офіційній сторінці «Нафтогаз Україна» у Facebook.
У компанії на запитання відреагували, застерегши всіх своїх клієнтів:
«Звертаємо увагу, що ГК "Нафтогаз України" не несе відповідальності за коректність роботи сторонніх каналів передачі показників. Рекомендуємо скористатись будь-яким надійним сервісом нашої компанії: в особистому кабінеті my.gas.ua через чатботи GASUA у Viber , Telegram. Також NaftogazGasSupply у Facebook Messenger та за телефонами…».
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Також передати показання лічильника за газ можна за допомогою SMS-повідомлення на номер 4647.
«Водночас, ГК ""Нафтогаз України"" забезпечує сервісами обліку показників клієнтів виключно АТ «Київоблгаз», АТ «Житомиргаз», АТ «Львівгаз», АТ «Криворіжгаз», АТ «Харківгаз», АТ «Харківміськгаз», а також Кропивницької та Дніпровської філій ГАЗМЕРЕЖІ.
Для інших ОГРМ прохання передавати показники лічильника як і раніше - до Вашого облгаз», - звернулись у «Нафтогазі» до українців.
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