В «Нафтогазе Украины» предупредили потребителей, чего ни в коем случае не нужно делать.

Так, одна из клиенток «Нафтогаза Украины» сообщила, что отправила показания своего счетчика за газ смской на номер 7104.

«Написали, что принят и поблагодарили. Это правильно?», - уточнила женщина на официальной странице «Нафтогаз Украина» в Facebook.

В компании на вопрос отреагировали предостережением всех своих клиентов:

"Обращаем внимание, что ГК "Нафтогаз Украины" не несет ответственности за корректность работы посторонних каналов передачи показателей. Рекомендуем воспользоваться любым надежным сервисом нашей компании: в личном кабинете my.gas.ua через чаты GASUA в Viber, Telegram. Также NaftogazGasSupply в Facebook Messenger и по телефонам…».

Также передать показания счетчика газа можно с помощью SMS-сообщения на номер 4647.

"В то же время, ГК "Нафтогаз Украины" обеспечивает сервисами учета показателей клиентов исключительно АО «Киевоблгаз», АО «Житомиргаз», АО «Львовгаз», АО «Криворожгаз», АО «Харьковгаз», АО «Харьковгоргаз», а также Кропивницкой и Днепровский филиал ГАЗСЕТИ.

Для других ОГРМ просьба передавать показатели счетчика по-прежнему – в Ваш облгаз», - обратились в «Нафтогазе» к украинцам.

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