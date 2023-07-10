«Нафтогаз Украины» сообщил украинцам новость, касающуюся показаний счетчиков, пишет Politeka.net.

Так, согласно сообщению, показания счетчика "Нафтогаз" уже получил почти от миллиона украинцев.

«Спасибо, что своевременно передаете показания вашего счетчика! Данные о потреблении газа за июнь нам передали 800 тысяч потребителей!» - говорится в сообщении «Нафтогаз Украины».

Также в «Нафтогаз Украины» сообщили, какой способ передавать показания выбирает большинство клиентов.

Так, 350 тысяч воспользовались личным кабинетом и новой опцией на сайте; 330 тысяч передали объемы потребленного газа через чатбот; 120 тысяч – использовали SMS-сообщения и колл-центр.

«Напомним, сервисы учета показаний счетчика газа ГК «Нафтогаз Украины» предоставляются клиентам АО «Киевоблгаз», АО «Житомиргаз», АО «Донецкоблгаз», АО «Львовгаз», АО «Криворожгаз», АО «Харьковгаз», АО «Харьковгоргаз», Днепровский филиал «Газсети» и Кропивницкий филиал «Газсети»», - напомнили в «Нефтегаз Украина».

В «Нафтогаз Украина» также отреагировали на очередную жалобу на некорректные показатели.

«Подскажите, что за начисления уже появились за июнь на my.gas.ua? Что-то они совсем не соответствуют тем показателям, которые были поданы.

А если просмотреть на 104.ua, то там есть потребление за июнь автоматически рассчитаны»,

«Тоже самое и у меня появилось, да и не только у меня всего поданных 133 кубов, а в системе только 2 куб показывает, оператор говорит подождать до 12 числа, ну подождем, если так и дальше будет, то будет кидалово со стороны нефтегаза с показами», - жалуются клиенты на странице «Нафтогаз Украины» в Facebook.

Представители компании "Нафтогаз Украины" пообещали с этими проблемами потребителей разобраться.

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Также сообщалось, что "Нафтогаз Украины" предупредил, из-за чего могут возникнуть сложности с передачей показаний.

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