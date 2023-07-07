Грошову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень українці вже почали отримувати.

Новину стосовно виплати нової грошової допомоги повідомили у Мінреінгтеграції, пише Politeka.net.

Як зазначається, «Укрпошта» почала виплати державної грошової допомоги мешканцям Херсонщини, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС.

«Таким чином, фінансову підтримку у розмірі 5 тисяч гривень від держави отримали громадяни, які перебувають у Херсонській міській лікарні», - повідомили в Міністерстві.

Крім того, Держказначейство вже перерахувало 4,47 мільйона гривень на виплату грошової допомоги 532 постраждалим жителям Херсонщини та 362 – Миколаївщини.

«Відповідно до їхніх заяв, гроші вже надійшли на банківські рахунки», - запевнили у відомстві про стан виплат грошової допомоги після підриву окупантами Каховської ГЕС.

Нагадаємо, раніше Уряд прийняв постанову, відповідно до якої, кожен постраждалий з підтоплених регіонів Херсонської та Миколаївської областей отримає 5 тис. грн за рахунок коштів резервного фонду держбюджету.

Дана одноразова матеріальна грошова допомога сплачується громадянам, які на момент підриву Каховської ГЕС безпосередньо проживали/знаходились у житлових будинках в зоні затоплення.

Отже на грошову допомогу мають право ті особи, які на момент виникнення надзвичайної ситуації: проживали/були зареєстровані/задекларовані у населених пунктах, що розташовані в районах підтоплень Миколаївської та Херсонської областей. Перелік населених пунктів, що розташовані в районах підтоплень разом із переліком вулиць та адрес (за можливістю) затверджується Миколаївською та Херсонською обласними військовими адміністраціями;

Перемістилися після 06 червня 2023 р. з тимчасово окупованих російською федерацією територій Миколаївської та Херсонської областей, які розташовані в районах підтоплень зазначених регіонів.

Призначення матеріальної грошової допомоги буде здійснюватись органами соціального захисту населення.

Отримати кошти можна буде через АТ «Укрпошта» або через установи уповноважених банків з можливістю їх зняття через платіжні термінали.

Постраждалі від підтоплення на тимчасово окупованій Херсонщині також можуть отримати одноразову грошову допомогу у разі переїзду на контрольовану територію.

Підкреслимо, що призначення цієї грошової допомоги не здійснюватиметься тим громадянам, які проживали на території підтоплення, але переїхали до інших громад, зареєструвались як ВПО і отримують щомісячну грошову допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб від держави.

Зазначимо також, що постраждалі від підтоплення після підриву Каховської ГЕС мають право на одноразову грошову допомогу у розмірі 5 тис. гривень від Уряду України та на 6,6 тис. гривень від Міжнародної організації з міграції.

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