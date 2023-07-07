Денежную помощь в 5 тысяч гривен украинцы уже начали получать.

Новость о выплате новой денежной помощи сообщили в Минреингтеграции, пишет Politeka.net.

Как отмечается, «Укрпочта» начала выплаты государственной денежной помощи жителям Херсона, пострадавшим от подтопления в результате подрыва врагом Каховской ГЭС.

"Таким образом, финансовую поддержку в размере 5 тысяч гривен от государства получили граждане, которые находятся в Херсонской городской больнице", - сообщили в Министерстве.

Кроме того, Госказначейство уже перечислило 4,47 миллиона гривен на выплату денежной помощи 532 пострадавшим жителям Херсонщины и 362 – Николаевской.

"В соответствии с их заявлениями, деньги уже поступили на банковские счета", - заверили в ведомстве о состоянии выплат денежной помощи после подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Напомним, ранее Правительство приняло постановление, согласно которому каждый пострадавший из подтопленных регионов Херсонской и Николаевской областей получит 5 тыс. грн за счет средств резервного фонда госбюджета.

Данная единовременная материальная денежная помощь оплачивается гражданам, которые на момент подрыва Каховской ГЭС непосредственно проживали/находились в жилых домах в зоне затопления.

Итак, на денежную помощь имеют право те лица, которые на момент возникновения чрезвычайной ситуации: проживали/были зарегистрированы/задекларированы в населенных пунктах, расположенных в районах подтоплений Николаевской и Херсонской областей. Перечень населенных пунктов, расположенных в районах подтоплений вместе с перечнем улиц и адресов (по возможности) утверждается Николаевской и Херсонской областными военными администрациями;

Переместились после 06 июня 2023 г. с временно оккупированных российской федерацией территорий Николаевской и Херсонской областей, расположенных в районах подтоплений указанных регионов.

Назначение материальной денежной помощи будет производиться органами социальной защиты населения.

Получить средства можно через АО «Укрпочта» или через учреждения уполномоченных банков с возможностью их снятия через платежные терминалы.

Пострадавшие от подтопления на временно оккупированной Херсонщине также могут получить одноразовую денежную помощь в случае переезда на контролируемую территорию.

Подчеркнем, что назначение этой денежной помощи не будет осуществляться гражданам, которые проживали на территории подтопления, но переехали в другие общины, зарегистрировались как ВПЛ и получают ежемесячное денежное пособие на проживание для внутренне перемещенных лиц от государства.

Отметим, что пострадавшие от подтопления после подрыва Каховской ГЭС имеют право на единовременную денежную помощь в размере 5 тыс. гривен от Правительства Украины и на 6,6 тыс. гривен от Международной организации по миграции.

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