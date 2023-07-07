Попередження щодо паспортів зробили в Міністерстві внутрішніх справ України, пише Politeka.net.

Попередження стосується власників паспорта громадянина України зразка 1994 року (у вигляді книжечки).

«З 1 липня 2023 року рішенням Уряду скасували карантин, запроваджений через пандемію COVID-19. У зв’язку з цим відновлюються строки для вклеювання фотографій у паспорт», - йдеться у повідомленні.

В МВС, звертаючись до власників паспортів підкреслюють – якщо вам виповнилося 25 чи 45 років у період з 13.03.2020 по 24.01.2022, необхідно вклеїти фото у паспорт до 1 серпня 2023 року.

«Якщо фотокартку не буде вклеєно, паспорт підлягає обміну на id-картку», - пояснили в МВС.

Нагадаємо, документом, що підтверджує громадянство України, є, зокрема, паспорт громадянина України.

Бланки паспортів виготовляються у вигляді паспортної книжечки або паспортної картки за єдиними зразками, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Паспортна книжечка являє собою зшиту внакидку нитками обрізну книжечку розміром 88 х 125 мм, що складається з обкладинки та 16 сторінок. Усі сторінки книжечки пронумеровані і на кожній з них зображено Державний герб України і перфоровано серію та номер паспорта.

Термін дії паспорта, виготовленого у вигляді паспортної книжечки, не обмежується.

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