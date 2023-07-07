Предупреждение относительно паспортов сделали в Министерстве внутренних дел Украины, пишет Politeka.net.

Предупреждение касается владельцев паспорта гражданина Украины образца 1994 (в виде книжечки).

«С 1 июля 2023 г. решением Правительства отменили карантин, введенный из-за пандемии COVID-19. В этой связи восстанавливаются сроки для вклеивания фотографий в паспорт», - говорится в сообщении.

В МВД, обращаясь к владельцам паспортов, подчеркивают – если вам исполнилось 25 или 45 лет в период с 13.03.2020 по 24.01.2022, необходимо вклеить фото в паспорт до 1 августа 2023 года.

«Если фотография не будет вклеена, паспорт подлежит обмену на id-карту», ​​- пояснили в МВД.

Напомним, документом, подтверждающим гражданство Украины, является, в частности, паспорт гражданина Украины.

Бланки паспортов производятся в виде паспортной книжечки или паспортной карточки по единым образцам, которые утверждаются Кабинетом Министров Украины.

Паспортная книжечка представляет собой сшитую накидку нитями обрезную книжечку размером 88 х 125 мм, состоящую из обложки и 16 страниц. Все страницы книги пронумерованы и на каждой из них изображен Государственный герб Украины и перфорирована серия и номер паспорта.

Срок действия паспорта, сделанного в виде паспортной книжечки, не ограничивается.

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