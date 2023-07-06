Нову грошову допомогу від держави вже виплачують, на ці потреби перераховано майже три мільйона гривень.

Про початок виплат грошової допомоги повідомили в МінРеінтеграції, пише Politeka.net.

Так, стало відомо, що грошову допомогу від держави почали отримувати постраждалі через підтоплення.

«Держказначейство вже перерахувало 2,66 мільйона гривень на виплату фінансової допомоги мешканцям Херсонської області. Таким чином, допомогу від держави у розмірі 5 тисяч гривень на особу отримають перші 532 постраждалих. Відповідно до їхніх заяв, гроші надійдуть на банківські рахунки», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що відбулася міжвідомча нарада щодо грошових виплат населенню, яке постраждало від повені внаслідок руйнування Каховської ГЕС. Учасники наради, зокрема обговорили стан реалізації Постанови Кабміну про виплату грошової допомоги мешканцям Миколаївщини та Херсонщини, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС.

«Окрім державної допомоги, жителі цих областей також можуть отримати фінансову підтримку від міжнародних організацій. Як повідомила представниця організації з кластера ООН, наразі допомога у розмірі 6600 гривень вже нарахована понад 12 тисячам постраждалих від підтоплення і розпочалися виплати», - зазначили в МінРеінтеграції.

Додамо, після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС Уряд виділив із Фонду ліквідації 1,5 млрд грн для будівництва магістральних водогонів. Роботи вже стартували.

Загалом для подолання наслідків теракту Уряд спрямував понад 4 млрд грн. Це кошти на підвезення питної води, відбудову об’єктів, виплату одноразової допомоги постраждалим.

«Станом на сьогодні вже подано 2300 заяв на отримання такої допомоги, з яких майже тисячу передано на виплату. Відповідні кошти перераховані на місця, і протягом найближчих двох днів місцева влада має здійснити ці виплати», - зазначав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Постраждалі від підриву Каховської ГЕС можуть подати заяву на отримання одноразової матеріальної грошової допомоги у будь-якому управлінні соціального захисту.

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