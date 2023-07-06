Новая денежная помощь от государства уже выплачивается, на эти нужды перечислено почти три миллиона гривен.

О начале выплат денежной помощи сообщили в Минреинтеграции, пишет Politeka.net.

Так, стало известно, что денежную помощь от государства стали получать пострадавшие из-за подтопления.

«Госзначейство уже перечислило 2,66 миллиона гривен на выплату финансовой помощи жителям Херсонской области. Таким образом, помощь от государства в размере 5 тысяч гривен на человека получат первые 532 пострадавших. Согласно их заявлениям, деньги поступят на банковские счета», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что состоялось межведомственное совещание по поводу денежных выплат населению, которое пострадало от наводнения в результате разрушения Каховской ГЭС. Участники совещания обсудили состояние реализации Постановления Кабмина о выплате денежной помощи жителям Николаевщины и Херсонщины, которые пострадали от подтопления в результате подрыва врагом Каховской ГЭС.

«Кроме государственной помощи жители этих областей также могут получить финансовую поддержку от международных организаций. Как сообщила представитель организации по кластеру ООН, помощь в размере 6600 гривен уже начислена более 12 тысячам пострадавших от подтопления и начались выплаты», - отметили в МинРеинтеграции.

Добавим, после подрыва россиянами Каховской ГЭС правительство выделило из Фонда ликвидации 1,5 млрд грн для строительства магистральных водопроводов. Работы уже стартовали.

Всего для преодоления последствий теракта правительство направило более 4 млрд грн. Это средства на подвоз питьевой воды, восстановление объектов, выплату единовременной помощи пострадавшим.

«По состоянию на сегодняшний день уже подано 2300 заявлений на получение такой помощи, из которых почти тысячу передано в выплату. Соответствующие средства перечислены на места, и в ближайшие два дня местные власти должны осуществить эти выплаты», - отмечал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС могут подать заявление на получение единовременного материальной помощи в любом управлении социальной защиты.

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