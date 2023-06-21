Про це, як пише Politeka.net, терміново повідомили в КМВА.

«По Києву відключено 100 тис. споживачів. Причина та строки ліквідації аварійної ситуації уточнюється», - йдеться у повідомленні.

Також стало відомо, що у Бучанському районі також відбуваються екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго.

Відключення застосовуються через системну аварію в енергосистемі.

Електроенергію у Києві обіцяють відновити приблизно до 14:00.

Раніше стали відомі наслідки вчорашньої зливи, яка накрила українську столицю. Локальні підтоплення були зафіксовані практично у всіх районах Києва. Зокрема, підтоплень зазнали паркінги, підземні переходи, підвальні і напівпідвальні приміщення, дороги, тротуари, зелені зони.

«За інформацію гідрослужби «Київавтодор», основною причиною підтоплень в столиці є неспроможність системи дощової каналізації впоратися із миттєвою великою кількістю опадів», - запевнили в КМВА.

Додамо, що у Києві через аномальну зливу елітні авто затопило прямо у підземних паркінгах. Відповідні кадри з’явилися в Мережі.

Вартість авто, що потонули, в сумі вже досягла позначки більш ніж 30 мільйонів гривень.)

Нагадаємо, що в "Укренерго" виявили зрадника.