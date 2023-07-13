«Ощадбанк» попередив, що відновлено фізичну ідентифікацію клієнтів ВПО.

«З 30 червня 2023 року урядом скасовано карантин, а це означає, що поновлюється дія Постанови КМУ про обов'язкове проходження фізичної ідентифікації для клієнтів - внутрішньо-переміщених осіб», - повідомив «Ощадбанк».

Тож з 1 липня, відповідно до рішення КМУ, клієнти ВПО знову можуть пройти ідентифікацію у відділеннях Ощадбанку.

Для цього, як пояснили в «Ощадбанку», необхідно мати з собою паспорт або інший документ, що посвідчує особу, платіжну картку чи електронне пенсійне посвідчення.

Клієнту треба повідомити працівнику «Ощадбанк», що йому потрібно пройти фізичну ідентифікацію ВПО.

Потім треба провести одну із таких операцій в касі банку: зняти готівку, перевірити баланс, встановити або змінити пін-код.

Такий поворот подій приголомшив українців. У коментарях до повідомлення «Ощадбанк» люди пишуть, що живуть на окупованій території і не мають змоги виїхати, щоб виконати цю вимогу. Також користувачі соцмереж підкреслили, що в першу чергу постраждають літні люди.

«Самі незахищені верстви населення вимушені будуть під час війни ходити на ідентифікацію, яку можна зробити онлайн у застосунку. Де ж соціальний захист?»,

«То ж треба було подумати як захистити людей. Навіщо? Краще радісно розмістити пост, що карантин закінчився і можна під обстрілом ходити на ідентифікацію»,

«Я пенсіонер і мешкаю на окупованій території, чи треба мені проходити ідентифікацію? Виїхати з окупованої території немає змоги. Отримую лише українську пенсію… Я не тимчасово переміщена особа, я проживаю в окупованому місті, з якого немає можливості виїхати, зв'язок відсутній, поки працює інтернет. Живу на ось цю пенсію, а якщо заблокують картку, то що треба лягати і чекати на смерть?»,

«Шановний Ощадбанк. Ви якось забули, що йде війна і в Україні оголошено воєнний стан. Як бути людям, які лишилися на окупованих територіях? Як бути людям, які виїхали за кордон? Частина з них не має закордонних паспортів. Ви пропонуєте таким людям кожні три місяці туди-сюди їздити? Тобто Ви хочете залишити бідних людей похилого віку без засобів до існування??? Дивовижна безвідповідальність. Напевно Ощадбанк у своєму прекрасному офісі зовсім не розуміє, що таке обстріли і у його керівництва ніколи не було літніх батьків. І це страшно».

У свою чергу «Ощадбанк», реагуючи на невдоволення українців, виправдався постановою влади:

«Банк лише виконує постанову КМУ для проходження ідентифікації, та рішення про її відновлення було прийнято владою».

Також «Ощадбанк» зробив важливе уточнення:

«Проведення Банком віддаленої ідентифікації Постановою КМУ не передбачено, відповідно Банк діє в межах діючого законодавства. Банк лише виконує постанову КМУ для проходження ідентифікації, та для її проведення потрібно звернутися з паспортом та карткою до відділення Ощадбанку».

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