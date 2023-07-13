«Ощадбанк» предупредил, что восстановлена ​​физическая идентификация клиентов ВПЛ.

«С 30 июня 2023 года правительством отменен карантин, а это значит, что возобновляется действие Постановления КМУ об обязательном прохождении физической идентификации для клиентов – внутриперемещенных лиц», – сообщил "Ощадбанк".

Поэтому с 1 июля, согласно решению КМУ, клиенты ВПЛ снова могут пройти идентификацию в отделениях Ощадбанка.

Для этого, как пояснили в Ощадбанке, необходимо иметь с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, платежную карточку или электронное пенсионное удостоверение.

Клиенту нужно сообщить работнику Ощадбанка, что ему нужно пройти физическую идентификацию ВПЛ.

Затем нужно провести одну из следующих операций в кассе банка: снять наличные, проверить баланс, установить или изменить пин-код.

Такой поворот событий ошеломил украинцев. В комментариях к сообщению «Ощадбанк» люди пишут, что живут на оккупированной территории и не могут уехать, чтобы выполнить это требование. Также пользователи соцсетей подчеркнули, что в первую очередь пострадают пожилые люди.

«Самые незащищенные слои населения вынуждены будут во время войны ходить на идентификацию, которую можно сделать онлайн в приложении. Где же социальная защита?»,

«Так надо было подумать как защитить людей. Зачем? Лучше радостно разместить пост, что карантин закончился и можно под обстрелом ходить на идентификацию»,

«Я пенсионер и живу на оккупированной территории, нужно ли мне проходить идентификацию? Выехать с оккупированной территории нет возможности. Получаю только украинскую пенсию… Я не временно перемещенное лицо, я проживаю в оккупированном городе, из которого нет возможности уехать, связь отсутствует, пока работает интернет. Живу на вот эту пенсию, а если заблокируют карточку, то что надо ложиться и ждать смерти?»,

«Уважаемый Ощадбанк. Вы как-то забыли, что идет война и в Украине объявлено военное положение. Как быть людям, оставшимся на оккупированных территориях? Как быть людям, выехавшим за границу? Часть из них не имеет загранпаспортов. Вы предлагаете таким людям каждые три месяца туда-сюда ездить? То есть Вы хотите оставить бедных пожилых людей без средств к существованию? Удивительная безответственность. Наверное, Ощадбанк в своем прекрасном офисе совсем не понимает, что такое обстрелы и у его руководства никогда не было пожилых родителей. И это страшно».

В свою очередь Ощадбанк, реагируя на недовольство украинцев, оправдался постановлением власти:

"Банк только выполняет постановление КМУ для прохождения идентификации, и решение о его восстановлении было принято властями".

Также Ощадбанк сделал важное уточнение:

«Проведение Банком удаленной идентификации Постановлением КМУ не предусмотрено, соответственно, Банк действует в пределах действующего законодательства. Банк только выполняет постановление КМУ для прохождения идентификации, и для его проведения нужно обратиться с паспортом и картой в отделение Ощадбанк».

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