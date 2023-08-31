Церковный праздник 31 августа, сегодня верующие чтят память мучеников Флора и Лавра.

31 августа православная церковь почитает память мучеников Флора и Лавра.

Праздник также имеет такие названия как «Фролов день», «Конский праздник», «Флор и Лавр» и «Коневодство».

Издавна верили, что 31 августа важно уделять внимание лошадям, сегодня их тщательно мыли, чистили, кормили свежим овсом, также в гривы вплетали цветные ленты.

Задействовать лошадей для работы сегодня 31 августа категорически запрещено.

В день памяти мучеников Флора и Лавра запрещалось работать на лошадях и проводить скачки.

Лошадей сегодня также освещали святой водой, чтобы они не болели и без проблем и болезней пережили зиму.

После праздника Флора и Лавра начинается похолодание и первые заморозки.

Сегодня уже можно наблюдать прохладную погоду, ветра, оседают осенние туманы.

На праздник Флора и Лавра нельзя сжигать траву, а также сеять или сажать растения, потому что будут плохо расти.

31 августа запрещено ругаться, занимать деньги, работать с лошадьми и запрягать их.

Сегодня запрещено брать в долг, потому что потом весь год человек будет ходить в должниках.

Нельзя работать и скакать на лошадях.

Сегодня принято следить за погодой, если заря багрово-красная - к ветренной погоде, если заметили, что лошадь неспокойно ведет себя и бьет копытом - к ненастью.

Источник: unian.net.

Последние новости:

Судьба Рождества в Украине окончательно решена: когда будем праздновать.

Как сообщала Politeka, переход на новый календарь: в ПЦУ объяснили, чем он лучше и что изменится.

Также Politeka писала , сильные слова помогут уберечь ваш дом от всего плохого: произносите эти слова от всего сердца.