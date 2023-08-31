31 августа православная церковь почитает память мучеников Флора и Лавра.
Праздник также имеет такие названия как «Фролов день», «Конский праздник», «Флор и Лавр» и «Коневодство».
Издавна верили, что 31 августа важно уделять внимание лошадям, сегодня их тщательно мыли, чистили, кормили свежим овсом, также в гривы вплетали цветные ленты.
Задействовать лошадей для работы сегодня 31 августа категорически запрещено.
В день памяти мучеников Флора и Лавра запрещалось работать на лошадях и проводить скачки.
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Лошадей сегодня также освещали святой водой, чтобы они не болели и без проблем и болезней пережили зиму.
После праздника Флора и Лавра начинается похолодание и первые заморозки.
Сегодня уже можно наблюдать прохладную погоду, ветра, оседают осенние туманы.
На праздник Флора и Лавра нельзя сжигать траву, а также сеять или сажать растения, потому что будут плохо расти.
31 августа запрещено ругаться, занимать деньги, работать с лошадьми и запрягать их.
Сегодня запрещено брать в долг, потому что потом весь год человек будет ходить в должниках.
Нельзя работать и скакать на лошадях.
Сегодня принято следить за погодой, если заря багрово-красная - к ветренной погоде, если заметили, что лошадь неспокойно ведет себя и бьет копытом - к ненастью.
Источник: unian.net.
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