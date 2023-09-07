Популярна українська актриса, гумористка та зірка "Жіночого кварталу" Таня Песик, яка разом зі своєю командою "VIP Тернопіль" організувала волонтерський проект "Кава для ЗСУ", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу Таня Песик поділилася у сторіс кадрами з візиту до батьків у село.

Таня Песик приїхала до батьків допомогти викопати картоплю та зібрати врожай. Як виявилося, артистка вже кілька днів у селі та в останній день своїх гостин вирішила вийти на город не лише з хусткою на голові, а й з макіяжем. За словами зірки, вона пофарбувала губи помадою і навіть завдала рум'яна.

Також Таня Песик показала соковитий урожай кавунів, які вирощують її батьки. Судячи з кадрів, домашні кавуни вродили на славу і нічим не поступаються магазинним – ні розміром, ні смаком.

У сторіс Таня Песик зафіксувала момент розрізання кавуна та продемонструвала його соковитість, насичений колір та розповіла, що він дуже солодкий.

"Це розрив, який він соковитий. Аж по руках тече", - підписала сторис актриса.

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