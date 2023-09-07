Популярная украинская актриса, юмористка и звезда "Женского квартала" Таня Песик, которая вместе со своей командой "VIP Тернопіль" организовала волонтерский проект "Кофе для ВСУ", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Таня Песик поделилась в сторис кадрами с визита к родителям в село.

Таня Песик приехала к родителям помочь выкопать картошку и собрать урожай. Как оказалось, артистка уже несколько дней в селе и в последний день своих гостин решила выйти на огород не только с платком на голове, но и с макияжем. По словам звезды, она накрасила губы помадой и даже нанесла румяна.

Также Таня Песик показала сочный урожай арбузов, которые выращивают ее родители. Судя по кадрам, домашние арбузы уродили на славу, и ничем не уступают магазинным – ни размером, ни вкусом.

В сторис Таня Песик запечатлела момент разрезания арбуза и продемонстрировала его сочность, насыщенный цвет и рассказала, что он очень сладкий.

"Это разрыв, какой он сочный. Аж по рукам течет", - подписала сторис актриса.

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