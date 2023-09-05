Продюсер Ігор Кондратюк висловив свою думку стосовно Світлани Лободи, яка продовжувала виступати в росії після 2014-го року.

Ігор Кондратюк також спрогнозував, чи мають шанс такі артиста як Світлана Лобода «відродитись» на території України.

«Думаю, що зараз точно не вдається. Чи вдасться у майбутньому – залежить від їхньої поведінки, стратегії вибачення, так би мовити. Пояснень, чому так було. І так далі. Народ може вибачити будь-кого. Особливо український, дивний в політичному сенсі.

Той факт, що вони були після березня 2014-го року, продовжували працювати в росії – для мене є характеристикою того, що вони не вміють переживати, в них немає серця, в них немає душі. Як це так: йде на сході війна, а їм до д.пи. Гинуть люди, а їм до д.пи», - зазначив Ігор Кондратюк в інтерв'ю "DW Українською".

Коментуючи діяльність Світлани Лободи зараз, її допомогу, Кондратюк підкреслив: «Хай Лобода робить все, що можливо аби тільки відмолити свої гріхи, які вона, безумовно набирала, виступаючи в росії перед загарбниками, перед вбивцями. Це її шлях. Незнаю, наскільки ви їй повірете».

Говорячи про свое ставлення, Ігор Кондратюк запевнив, що такі артисти йому більше не цікаві і він про них забув.

Відповідаючи на питання, чи взяв би він гроші від Лободи на свої благодійні ініціативи, Кондратюк сказав:

«Я би гроші взяв, безумовно. Я сказав би: «Це не означає, що я в своєму ставленні до тебе зміню якось свою точку зору після того, як я бачив дивні твої тури росією вже після окупації Криму і розв’язання війни на сході України».

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