Продюсер Игорь Кондратюк высказал свое мнение по поводу Светланы Лободы, которая продолжала выступать в России после 2014-го года.

Игорь Кондратюк также спрогнозировал, имеют ли шанс такие артисты, как Светлана Лобода, «возродиться» на территории Украины.

«Думаю, что сейчас точно не удается. Удастся ли в будущем – зависит от их поведения, стратегии прощения, так сказать. Объяснений, почему так было. И так далее. Народ может простить кого угодно. Особенно украинский, странный в политическом смысле.

Тот факт, что они были после марта 2014 года, продолжали работать в России – для меня характеристика того, что они не умеют переживать, у них нет сердца, у них нет души. Как это так: идет на востоке война, а им до з....цы. Гибнут люди, а им до за...цы», - отметил Игорь Кондратюк в интервью "DW Українською" .

Комментируя деятельность Светланы Лободы сейчас, ее помощь, Кондратюк подчеркнул: «Пусть Лобода делает все, что возможно, чтобы только отмолить свои грехи, которые она, безусловно набирала, выступая в России перед захватчиками, перед убийцами. Это ее путь. Не знаю, насколько вы ей поверите».

Говоря о своем отношении, Игорь Кондратюк заверил, что такие артисты ему больше не интересны, и он о них забыл.

Отвечая на вопрос, взял бы ли он деньги от Лободы на свои благотворительные инициативы, Кондратюк сказал:

«Я бы деньги взял, конечно. Я бы сказал: «Это не значит, что я в своем отношении к тебе изменю как-то свою точку зрения после того, как я видел странные твои туры по России уже после оккупации Крыма и развязывания войны на востоке Украины».

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