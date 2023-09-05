Новий сезон «Голос країни», який став вже 13-м, стартував і тренери шоу вже почали збирати свої команди.

У цьому сезоні «Голос країни», зйомки якого проходять в Варшаві, тренерами, нагадаємо, стали співачки Юлія Саніна і Надія Дорофєєва, музичний продюсер Іван Клименко і співак Артем Пивоваров.

«Я дуже давно мріяла про крісло тренера "Голосу країни". Кожного разу я думала: ну чому не я, скільки можна? Тому звісно я з першої хвилини розмови сказала "Так". Потім я проходила кастинг на роль тренера і вже після всіх особливостей проєкту все вдалося. Тобто все було дуже серйозно, одного "Так" недостатньо, щоб стати тренером….», - розповідала про свій шлях до «Голос країни» Саніна.

На появу Саніної в «Голос країни» очікували не тільки глядачі, але й артисти. Саме з цим пов’язують той факт, що в команді Саніної вже чотири учасника.

Серед них, наприклад, 38-річна Дар'я Мінєєва, яку Юлія Саніна назвала легендою українського вокалу. Мінєєва - досвідчена бек-вокалістка, яка відома в музичних колах своєю співпрацею з багатьма топовими артистами.

У команді Наді Дорофєєвої наразі двоє учасників. І саме Дорофєєву обрав своїм тренером військовий 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Юрій Городецький.

«Не має значення, хто ти за посадою і в якому ти військовому званні. Насамперед потрібно бути людяним. Вони для мене, як одна родина", – поділився музикант-боєць і тепер вже учасник «Голос країни».

В команді Артема Пивоваров поки що один учасник, але шанувальники впевнені, що саме він стане новою зіркою сцени.

А у команду Івана Клименка потрапили двоє дівчат. Зазначимо, що з однією з них, зі STASYA, продюсер давно знайомий.

Справа у тому, що дівчина співпрацює із лейблом ENKO, співзасновником якого і є тренер нового сезону «Голос країни» продюсер Іван Клименко.

«У Пивоварова дуже сильний хлопець! Поки один, але такий крутий»,

«Люди по духу Артема будуть далі,самий шик на десерт»,

«Поки команди Клименка та Дорофєєвої вогонь. Учасники мега круті»,

«Юлію дуже чекали! Що прямо в перший день так багато учасників пішли до неї!»,

«Пивоваров урвав собі такого крутецького хлопця в команду»,

«Запам'яталися найбільше дівчата з команди Клименка та захисник з молодою дівчиною з команди Наді. А так всі круті. Але я уже знаю фаворитів серед тренерів особисто для мене. Це Іван і Надя», - обговорюють глядачі старт нового сезону «Голос країни».

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