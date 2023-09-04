Катерина Осадча на своїй сторінці в Інстаграм повідомила про старт нового сезону «Голос країни». Також Осадча відверто розповіла про своє ставлення до цього проєкту.

Так, Катерина Осадча зазначила, що для неї «Голос країни» це окрема велика частина життя

«В 2011 році вийшов перший сезон і я пам‘ятаю це ніби вчора, перші хвилювання прямих ефірів, мої перші кроки у великому шоу, пам’ятаю, як на прямих ефірах фізично тряслися коліна і серце вистрибувало.

Сьогодні прем‘єра вже тринадцятого сезону, хвилювання є і сьогодні…», - зізналася Осадча.

За словами Осадчої, цей «Голос країни» знімається в Варшаві завдяки польським колегам, які запросили українців відзняти цей сезон саме у них.

Однак, як виявилося, не всі українці згодні з Осадчою. Так, багато хто вважає, що зараз взагалі можна обійтись без «Голос країни». Інші просто зізнаються, що дивитись «Голос країни» чи будь-яке інше шоу вони не хочуть і не будуть:

«Абсолютна байдужість до такого типу шоу. З війною всередині все вмирає кожного дня...і більше ніколи не буде як колись....бо багато наших Ангелів Охоронців вже не з нами....»,

«Голос країни, ви че подуріли? Хлопці гинуть , люди скитаються по світу, а вам голос. Взагалі совісті нема»,

«Якісь у нас закони не для всих чоловіків! Якщо не випускати, то всіх не випускати, або дати добро всім виїжджати закордон. Ці «звьозди» шастають по всіх країнах. А студентам після 18 на навчання не можно»,

«Недоречно, а особливо тисячам людей , які втратили дітей. Думаю, ніяке шоу їхніх думок не відволіче»,

«Одні на війні... Інші чоловіки в Польщі на радостях знімають Голос.. ШОК. Невже, це зараз на часі?»,

«Фу,як гидко! Лицемірно і явне не патріотично.. А що, може, в нас війна закінчилась? Вам весело? Серйозно?!»,

«На передовій надо було знімати, а не в Варшаві…хто вас надоумив поїхати знімати в Варшаву, який ви приклад подаєте»,

«І радість і смуток, бо тепер життя існує поза межами країни, відчуття що ми в клітці і дивимось через неї на всіх».

Нагадаємо, раніше стало відомо, як українські чоловіки виїзжають з України заради "Голос країни".

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