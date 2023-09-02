Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка разом із чоловіком Юрієм Горбуновим стали ведучими 13-го сезону "Голосу країни" розповіла, хто на час зйомок у Польщі доглядає їхніх двох дітей, а також хто займається її проектами "Знайти своїх".

В Instagram-сторіс Катя Осадча відповідала на запитання шанувальників, і хтось із користувачів запитав її про дітей та проект з пошуку зниклих, який телезірка запустила з початку війни в Україні.

Так, за словами Каті Осадчої, дітей на час своїх відряджень вони з чоловіком віддають бабусі, щоправда, не уточнила, її це мама чи Горбунова.

Щодо проекту "Знайти своїх", то Катя Осадча відповіла: "Пошук зниклих під моїм наглядом, але операційно працює найкраща у світі команда".

Зазначимо, що вже цієї неділі, 3 вересня, відбудеться прем'єра європейського сезону "Голосу країни", яку українська команда проекту знімала у польській столиці Варшаві. Очевидно, що зйомки вокального шоу перенесли до сусідньої країни через небезпечну ситуацію в Україні під час війни. Ведучими шоу, як і минулих сезонів, стали Катя Осадча та Юрій Горбунов.

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