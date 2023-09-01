Марічка Падалко та журналіст, екс-нардеп, а тепер боєць ЗСУ Єгор Соболєв у шлюбі з 2010 року. Вони виховують трьох дітей — доньок Марію та Катерину, які наразі живуть та навчаються в Празі, а також сина Михайла, який перейшов до 11-го класу в Києві.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко з "1+1" розповіла, що вирішила влаштувати з дітьми родинну фотосесію, та показала, що з цього вийшло.

"Але як завжди є нюанси. Місяць тому я: «Діти, робимо фотосесію?» - «Так!» День фотосесії. Діти сумно: «Ой, це сьогодні? А це довго? А нам це точно треба? А це швидко буде? А скільки по часу?» Нескіченний перелік демотивуючих питань", — зізнається Марічка Падалко.

Але зйомка вдалася. Одна з фотографій дітей вийшла дуже "епічною" — вони були на місточку посередині озера і в якийсь момент побачили, як непосидючий син фотографки втрачає рівновагу і падає у воду. На щастя, малий хоч і не вміє плавати, але все закінчилося хепі-ендом.

Марічка Падалко додала, що її чоловік також взяв участь у цій зйомці, але вона вирішила не публікувати ці кадри.

"Звісно, одна з причин для фотосесії була коротка відпустка нашого тата, і нашими спільними з ним фото я пишаюся найбільше. Але з поваги до всіх воїнів і родин, які не мають зараз такої можливості, ці світлини поки залишатимуться тільки в родині. А цим постом я Вас просто хочу надихнути іноді побути в режимі «лови момент», як співає мій улюблений гурт", — додала ведуча "1+1" Марічка Падалко.

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