Маричка Падалко и журналист, экс-нардеп, а теперь боец ​​ВСУ Егор Соболев в браке с 2010 года. Они воспитывают троих детей — дочерей Марию и Екатерину, которые живут и учатся в Праге, а также сына Михаила, который перешел в 11-й класс в Киеве.

В этот раз на своей странице в Instagram Маричка Падалко из "1+1" рассказала, что решила устроить с детьми семейную фотосессию и показала, что из этого вышло.

"Но как всегда есть нюансы. Месяц назад я: "Дети, делаем фотосессию?" - "Да!" День фотосессии. Дети грустно: "Ой, это сегодня? А это долго? А нам это точно надо? А это скоро будет? А сколько по времени?" Бесконечный перечень демотивирующих вопросов", — признается Маричка Падалко.

Но съемка удалась. Одна из фотографий детей получилась очень "эпической" - они были на мостике посреди озера и в какой-то момент увидели, как непоседливый сын фотографки теряет равновесие и падает в воду. К счастью, малыш хоть и не умеет плавать, но все закончилось хеппи-эндом.

Маричка Падалко добавила, что ее муж тоже принял участие в этой съемке, но она решила не публиковать эти кадры.

"Конечно, одна из причин для фотосессии был короткий отпуск нашего папы, и нашими общими с ним фото я горжусь больше всего. Но из уважения ко всем воинам и семьям, не имеющим сейчас такой возможности, эти фотографии пока будут оставваться только в семье. А этим постом я Вас просто хочу вдохновить иногда побыть в режиме «лови момент», как поет моя любимая группа", - добавила ведущая "1+1" Маричка Падалко.

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