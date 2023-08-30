Відома українська ведуча, зірка телеканалу "1+1" Марічка Падалко розповіла про трагедію, яка зачепила знайомих її родини.

Напередодні стало відомо, що на війні загинув учасник талант-шоу "Х-Фактор" Савелій Федан, який із перших днів повномасштабного російського вторгнення захищав Україну.

У сторіс на своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко з "1+1" розповіла, що 21-річний загиблий герой виявився зв'язаним із її родиною.

"Загиблий Савелій виявився чоловіком колишньої однокласниці старшої доньки мого чоловіка. Тепер в 20 років вона вдова", — розповіла Марічка Падалко та закликала українців допомогти родині захисника.

Додамо, Марічка Падалко та журналіст, екс-нардеп, а тепер боєць ЗСУ Єгор Соболєв у шлюбі з 2010 року. Вони виховують трьох дітей — доньок Марію та Катерину, які наразі живуть та навчаються в Празі, а також сина Михайла, який перейшов до 11-го класу в Києві. Крім того, Єгор Соболєв має старшу доньку Алісу від першого шлюбу, саме її однокласниця і втратила коханого.

Савелій Федан з дитинства мав активну громадянську позицію: брав участь у патріотичних заходах в рідному Енергодарі, волонтерив, допомагав ЗСУ. У 2018 році, коли йому було 16 років, хлопець брав участь у шоу "Х-Фактор", де він виступив із авторською піснею "Україна" та отримав "так" від усіх суддів.

Раніше Марічка Падалко з "1+1" також розповіла, що за час повномасштабної війни загинули 63 українські медійники.

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