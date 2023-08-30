Накануне стало известно, что на войне погиб участник талант-шоу "Х-Фактор" Савелий Федан, который с первых дней полномасштабного российского вторжения защищал Украину.

На своей странице в Instagram Маричка Падалко с "1+1" рассказала, что 21-летний погибший герой оказался связан с ее семьей.

"Погибший Савелий оказался мужем бывшей одноклассницы старшей дочери моего мужа. Теперь в 20 лет она вдова", - рассказала Маричка Падалко и призвала украинцев помочь семье защитника.

Маричка Падалко и журналист, экс-нардеп, а теперь боец ​​ВСУ Егор Соболев в браке с 2010 года. Они воспитывают троих детей — дочерей Марию и Екатерину, которые живут и учатся в Праге, а также сына Михаила, который перешел в 11-й класс в Киеве. Кроме того, у Егора Соболева есть старшая дочь Алиса от первого брака, именно ее одноклассница и потеряла любимого.

Савелий Федан с детства имел активную гражданскую позицию: участвовал в патриотических мероприятиях в родном Энергодаре, волонтерил, помогал ВСУ. В 2018 году, когда ему было 16 лет, парень принимал участие в шоу "Х-Фактор", где он выступил с авторской песней "Украина" и получил "да" от всех судей .

Ранее Маричка Падалко с "1+1" также рассказала, что за время полномасштабной войны погибли 63 украинских медийщика.

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