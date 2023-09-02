Известная телеведущая Катя Осадчая рассказала, кому на время своих командировок отдает детей.

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая вместе с мужем Юрием Горбуновым стали ведущими 13-го сезона "Голосу країни" рассказала, кто на время съемок в Польше присматривает за их двумя детьми, а также кто занимается ее проектов "Найти своих".

В Instagram-сторис Катя Осадчая отвечала на вопросы поклонников, и кто-то из пользователей спросил ее о детях и проекте по поиску пропавших, который телезвезда запустила с начала войны в Украине.

Так, по словам Кати Осадчей, детей на время своих командировок они с мужем отдают бабушке, правда не уточнила, ее это мама или Горбунова.

Что касается проекта "Найти своих", то Катя Осадчая ответила: "Поиск пропавших под моим присмотром, но операционно работает лучшая в мире команда".

Отметим, что уже в это воскресенье, 3 сентября, состоится премьера европейского сезона "Голосу країни", которую украинская команда проекта снимала в польской столице Варшаве. Очевидно, что съемки вокального шоу перенесли в соседнюю страну из-за небезопасной ситуации в Украине во время войны. Ведущими шоу, как и в прошлых сезонах, стали Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

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